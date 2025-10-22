На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснила, чем чреваты для Польши угрозы посадить самолет Путина

Аналитик Исмагилова: угрозы Польши в адрес Путина приведут к конфликту с США
Сергей Бобылев/РИА Новости

Угрозы Польши посадить самолет президента России Владимира Путина на пути в Венгрию могут привести к конфликту между Варшавой и Вашингтоном. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала аналитик Кристина Исмагилова.

Она отметила, что Польша традиционно выступает с позиции «ястребов войны», которые болезненно воспринимают любые попытки диалога между Россией и США.

«Основной задачей [главы польского МИД Радослава] Сикорского, как, наверное, одного из самых ярых русофобов в польской политической среде — поддерживать информационный шум, постоянно напоминать о «российской угрозе» и неизбежности конфронтации», — сказала Исмагилова.

Она добавила, что вооруженный конфликт с Россией Польша вести не в состоянии, поэтому ей остается «дергать тигра за хвост».

21 октября глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Rodzina заявил, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Сикорский напомнил, что МУС выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в столице Венгрии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, даты саммита в Будапеште пока не определены.

Ранее в Польше пригрозили Венгрии подрывом «Дружбы».

