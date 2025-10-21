Польша предостерегла Путина от пересечения своего воздушного пространства

Сикорский не исключил, что самолет Путина могут посадить в Польше для ареста

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью радиостанции Radio Rodzina, что самолет президента России Владимира Путина могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Слова дипломата приводит Reuters.

Сикорский напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

«Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопроводить такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге», — сказал он.

Ордер МУС обязывает государства-члены, подписавшие Римский статут, арестовать Путина, если он ступит на их территорию. Сикорский отметил, что Москва знает об этом. В связи с этим, по его словам, если саммит Россия-США состоится, «самолет будет следовать другим маршрутом».

Накануне МИД Болгарии сообщил, что страна в случае необходимости готова предоставить воздушный коридор для самолета президента РФ Владимира Путина на пути в Венгрию.

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.