Песков ответил на вопрос о дате саммита Путина и Трампа

Песков заявил, что даты встречи Путина и Трампа пока не определены

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что даты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще нет.

«Никаких дат не называлось никем. Понимания по датам нет», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «работа предстоит непростая», а настроения сейчас «рабочие».

Кроме того, Песков переадресовал в МИД вопрос о площадке для встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио.

Также он счел фантастической версию о прилете Путина в Венгрию вместе с главой Белого дома.

Накануне телеканал CNN ранее передавал, что в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине. На фоне этого их встреча якобы «была отложена на неопределенный срок». При этом, по данным CNN, Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор на этой неделе.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры договорились организовать встречу, которая может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии был создан оргкомитет.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский хочет сорвать встречу Путина и Трампа.