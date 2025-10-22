На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше пригрозили Венгрии подрывом «Дружбы»

Глава МИД Сикорский пригрозил Сийярто подрывом нефтепровода «Дружба»
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) добьются прекращения работы нефтепровода «Дружба».

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — прим. ред.), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал он.

Сикорский добавил, что рад решению польского суда об освобождении гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство его страны против выдачи Германии Журавлева, но решение останется за судом. Туск добавил, что Польша и он лично всегда выступали против строительства «Северного потока — 2».

За день до этого сообщалось, что суд в Польше продлил арест Журавлева. Рассмотрение дела об экстрадиции в Германию произойдет не позднее, чем через 40 дней.

Ранее в МИД Венгрии ответили на угрозы Польши принудительно посадить борт Путина.

