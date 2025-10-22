Орбан рассказал о подготовке российско-американского саммита в Будапеште

Подготовка российско-американского саммита в Будапеште продолжается, но дата пока не ясна. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Он будет организован, когда придет время», — сказал Орбан.

Тем временем The Telegraph заявил, что саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отменен после напряженной телефонной беседы между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Марко Рубио.

21 октября телеканал CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора глав внешнеполитических ведомств РФ и США американские чиновники пришли к выводу, что российские власти по-прежнему придерживаются своих «максималистских требований» в отношении Украины. Как рассказал источник, в связи с этим Рубио вряд ли будет рекомендовать хозяину Белого дома проводить саммит с российским лидером на следующей неделе.

Впоследствии специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка встречи в Венгрии продолжается.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.