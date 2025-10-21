На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа

Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала распространяющиеся слухи о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В интервью Kp.ru дипломат охарактеризовала эту информацию как «настоящий инфобалаган партии войны».

«Настоящий инфобалаган партии войны», — сказала Захарова.

Во вторник журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Как писало агентство Reuters, позиция России по вопросу перемирия на Украине якобы поставила под угрозу предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее СМИ узнали, какие условия Россия выдвинула США для заключения мира на Украине.

