В МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала распространяющиеся слухи о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В интервью Kp.ru дипломат охарактеризовала эту информацию как «настоящий инфобалаган партии войны».

Во вторник журналист NBC News Гарретт Хааке со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что подготовка к саммиту президентов США и России в Будапеште в данный момент поставлена на паузу. По словам представителя американской администрации, телефонный разговор между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был продуктивным. Но президент США Дональд Трамп считает, что стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы «двигаться вперед».

Как писало агентство Reuters, позиция России по вопросу перемирия на Украине якобы поставила под угрозу предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

