Названа причина возможной отмены саммита Путина и Трампа в Венгрии

The Telegraph: переговоры Путина и Трампа отменили после беседы Лаврова и Рубио
Jeenah Moon/Reuters

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отменен после напряженной телефонной беседы между главами внешнеполитических ведомств двух стран Сергеем Лавровым и Марко Рубио. Об этом пишет The Telegraph.

В материале уточняется, что российский и американский дипломаты созвонились 20 октября. По данным журналистов, их разговор «не удался». Авторы статьи предположили, что Лавров в ходе беседы мог заявить Рубио о несогласии Москвы с предложением заморозить конфликт по текущей линии фронта.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились об очной встрече в Венгрии. В Кремле уточнили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

21 октября телеканал CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора глав внешнеполитических ведомств РФ и США американские чиновники пришли к выводу, что российские власти по-прежнему придерживаются своих «максималистских требований» в отношении Украины. Как рассказал источник, в связи с этим Рубио вряд ли будет рекомендовать хозяину Белого дома проводить саммит с российским лидером на следующей неделе.

Впоследствии специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка встречи в Венгрии продолжается.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.

