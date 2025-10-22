Дмитриев опроверг остановку подготовки встречи Путина и Трампа

Подготовка российско-американского саммита продолжается. Об этом заявил на своей странице в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«СМИ искажают комментарии о «ближайшем будущем», чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается», — говорится в публикации.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит с участием лидеров РФ и США на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

При этом политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт высказал мнение, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште может быть отложена на неопределенный срок, поскольку напряжение вокруг нее растет. Наибольший вклад в создание этого напряжения, по его словам, вносят Европейский союз и Киев, вновь проявляющий неуступчивость.

Ранее Трамп оставил интригу вокруг встречи с Путиным.