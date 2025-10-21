На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеры стран Евросоюза захотели присутствовать на встрече Путина и Трампа

Politico: ряд лидеров ЕС хотят лоббировать участие во встрече Трампа и Путина
true
true
true
close
Freepik.com

Некоторые лидеры стран Евросоюза (ЕС) лоббируют свое участие в запланированной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника журналистов, европейские лидеры будут добиваться, чтобы на встрече глав РФ и США, как и на всех возможных последующих переговорах, присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, источник издания отметил, что страны ЕС не поддерживают идею территориальных уступок России со стороны Украины, как ранее предлагал Трамп. Собеседник Politico отметил, что подобный шаг вызвал бы панику в Эстонии, Латвии и Литве и мог бы привести к масштабному перевооружению во многих европейских государствах.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается «выторговать» себе место на предстоящем саммите Путина и Трампа в Будапеште.

Ранее Зеленский высказался о встрече Путина и Трампа в Будапеште.

