Зеленский высказался о встрече Путина и Трампа в Будапеште

Зеленский скептически отнесся к встрече Путина и Трампа в Будапеште
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский скептически отнесся к предстоящей встрече лидеров США и России Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Его слова передает издание «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что президент США ищет формат, который может привести к результату.

«Трамп хочет окончания войны, хочет найти тот или иной формат для этого... Он считает, что «венгерский формат» может быть таким шагом, который принесет те результаты, которые он хочет», — сказал Зеленский.

Киев разделит эту позицию при условии, если встреча приведет к окончанию боевых действий, заверил глава государства. В то же время он подчеркнул, что отвергает повторение ситуации, подобной Будапештскому меморандуму, поскольку он принес «негативный исторический опыт».

Зеленский отметил, что донес эту позицию до Дональда Трампа.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

Ранее Зеленский объяснил, почему не удается быстро закончить конфликт с Россией.

