Сенатор Карасин: Зеленский выторговывает свое участие в саммите в Будапеште

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается «выторговать» себе место на предстоящем саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать свое участие во встрече в Будапеште», — написал Карасин.

Он указал, что «киевский голова» бесстыдно формулирует свои условия для встречи втроем, ставя в зависимость от приглашения само проведение переговоров между лидерами России и США.

«Не иначе, как у политического хуторянина слишком завышена самооценка. Сложно приходится его кураторам – Мерцу и Стармеру», — отметил сенатор.

Накануне Владимир Зеленский скептически отнесся к предстоящей встрече лидеров США и России Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Зеленский заявил, что президент США ищет формат, который может привести к результату.

Киев разделит эту позицию при условии, если встреча приведет к окончанию боевых действий, заверил глава государства. В то же время он подчеркнул, что отвергает повторение ситуации, подобной Будапештскому меморандуму, поскольку он принес «негативный исторический опыт».

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.