Политолог объяснил нежелание США использовать активы РФ для Украины

Политолог Дробницкий: США не будут использовать активы РФ перед саммитом в Венгрии
true
true
true
close
Patrick Semansky/AP

Вашингтон отказывается поддерживать план Европейского союза по использованию российских активов, в том числе, потому что впереди встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт напомнил, что на Западе действуют два противоборствующих лагеря: сторонники Трампа, к которым относится и премьер Венгрии Виктор Орбан, и все остальные.

«Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», — отметил аналитик.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, США уведомили европейские страны, что пока не станут присоединяться к плану по использованию замороженных активов РФ для предоставления Украине кредита на сумму €140 млрд.

Из публикации следует, что представители США объяснили данное решение наличием рисков для рыночной стабильности.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о кредите Украине из активов РФ близок к решению.

