США уведомили ЕС о нежелании использовать российские активы для Украины

США уведомили европейские страны, что пока не станут присоединяться к плану по использованию замороженных активов РФ для предоставления Украине кредита на сумму €140 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Американские чиновники на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне проинформировали своих европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе», — говорится в статье.

Из нее следует, что представители США объяснили данное решение наличием рисков для рыночной стабильности.

20 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский союз (ЕС) близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере €140 млрд под обеспечение замороженных российских активов. По словам главы внешнеполитического ведомства, соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года. До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также сообщил, что Европейская комиссия планирует экспроприировать заблокированные на Западе активы РФ до конца текущего года. Однако планам Брюсселя активно противятся венгерские и бельгийские власти, опасающиеся юридических последствий и ответных мер со стороны Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

