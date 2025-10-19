На Западе заявили, что Трамп вернулся к прежним взглядам в отношении России

Президент США Дональд Трамп, вероятно, вернулся к своим прежним взглядам в отношении России после беседы с ее лидером Владимиром Путиным и последующей встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. К такому выводу пришла газета The Times.

По оценке издания, Зеленский надеялся убедить Трампа передать дальнобойные ракеты Tomahawk, однако остался с ни с чем. Несмотря на то, что встреча двух лидеров прошла без скандалов, визит президента Украины в Вашингтон оказался безрезультатным, пишут авторы.

«Предыдущая встреча в этом году подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины, что важно для Трампа и сохраняется до сих пор. В отличие от этого, похоже, достаточно лишь лестного телефонного звонка Путина и еще одного саммита, чтобы отдалить Америку от того, что нужно Украине», — говорится в тексте.

До этого американская газета The Hill писала, что Дональд Трамп «остудил пыл» Украины по поводу дальнобойных ракет Tomahawk, на данный момент отказав Киеву в их получении.

Ранее Трамп решил посоревноваться с Путиным по числу ледоколов.