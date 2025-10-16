На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп решил посоревноваться с Путиным по числу ледоколов

Yle: Трамп намерен заполучить столько же ледоколов, сколько есть у Путина
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы в распоряжении Соединенных Штатов было столько же ледоколов, сколько и у России, стремясь купить корабли у Финляндии и ряда других государств. Об этом сообщает финский портал Yle.

В материале отмечается, что показатель по ледоколам в США стал для Трампа своеобразным соревнованием с президентом России Владимиром Путиным. Как напоминает газета, Финляндия пыталась продать ледоколы Вашингтону еще во времена Холодной войны, но сделка не состоялась и была отложена. К ней вернулись по возвращении республиканца в Белый дом.

«Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина. В то же время он стремится показать, что США и Финляндия — союзники и что у них хорошие отношения», — говорится в тексте.

9 октября президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон закупит у Хельсинки ледоколы.

По данным Reuters и источников Yle в Белом доме, ледоколы будут использоваться Береговой охраной США. Общая стоимость сделки составит около $6,1 млрд. В общей сложности это будет касаться 11 ледоколов. Четыре из них будут построены на финских верфях.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.

