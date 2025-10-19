В США раскрыли, как Трамп «остудил пыл» Украины

Президент США Дональд Трамп «остудил пыл» Украины по поводу дальнобойных ракет Tomahawk, на данный момент отказав Киеву в их получении. К такому выводу пришла американская газета The Hill.

«Трамп, похоже, отклонил предложение Украины приобрести крылатые ракеты большой дальности Tomahawk заявив, что Вашингтону «нелегко» поставлять боеприпасы», — говорится в тексте.

Газета также привела выдержки из заявлений президента США, согласно которым он выражал надежду, что «они не понадобятся». В свою очередь сам Владимир Зеленский указывал, что Трамп не дал однозначного ответа по поводу поставок Tomahawk, и тема все еще прорабатывается.

До этого телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трампа смягчил дискуссию о ракетах Tomahawk для Украины, но не исключил окончательно поставки Киеву этого оружия.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, Россия донесла до США потенциальные риски передачи Украине этих ракет Tomahawk, что оказало влияние на решение Вашингтона.

