CNN: Россия может достичь военной победы на Украине через несколько недель

Россия может достичь военной победы на Украине уже через несколько недель с учетом того, что осень обычно «приносит радикальные перемены на поле боя». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«План России и ее база поддержки зависят от военной победы. Путину еще предстоит ее достичь. Возможно, он добьется этого – что весьма примечательно – в ближайшие недели, учитывая, что конец октября, как правило, приносит радикальные перемены на поле боя в этой войне», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, тот же CNN сообщал, что вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Речь идет о таких городах, как Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники признавала, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.