Россия может достичь военной победы на Украине уже через несколько недель с учетом того, что осень обычно «приносит радикальные перемены на поле боя». Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«План России и ее база поддержки зависят от военной победы. Путину еще предстоит ее достичь. Возможно, он добьется этого – что весьма примечательно – в ближайшие недели, учитывая, что конец октября, как правило, приносит радикальные перемены на поле боя в этой войне», — говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, тот же CNN сообщал, что вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Речь идет о таких городах, как Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка.
До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники признавала, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.
Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.