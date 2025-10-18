На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телеканал CNN предрек военную победу России на Украине «в ближайшие недели»

CNN: Россия может достичь военной победы на Украине через несколько недель
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Россия может достичь военной победы на Украине уже через несколько недель с учетом того, что осень обычно «приносит радикальные перемены на поле боя». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«План России и ее база поддержки зависят от военной победы. Путину еще предстоит ее достичь. Возможно, он добьется этого – что весьма примечательно – в ближайшие недели, учитывая, что конец октября, как правило, приносит радикальные перемены на поле боя в этой войне», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, тот же CNN сообщал, что вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. Речь идет о таких городах, как Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники признавала, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами