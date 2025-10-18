На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что ВС России могут вскоре взять ряд важных городов Украины

CNN: Россия может в течение ближайших недель взять важные города Донбасса
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России могут в течение ближайших недель взять под контроль важнейшие города Донбасса. С такой оценкой происходящего на фронте выступил телеканал CNN.

«По мере того, как хваленое летнее наступление Путина переходит в осеннее, ему, как ни странно, не удалось захватить ни один важный город на востоке страны. Ситуация может измениться в течение нескольких недель, оставшихся до наступления зимы в ноябре», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается в материале CNN, из-за «напряженной молотилки» на фронте, потерь и дороговизны военного конфликта в летние месяцы Красноармейск (украинское название – Покровск), Купянск и Константиновка все еще находятся в руках Украины.

«Власть Киева ненадежна, а продвижение России по открытой местности и через крошечные деревни оставляет Украину в неблагоприятном положении в преддверии зимы», — констатирует CNN.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники признавала, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.

Источники издания отметили, что сегодня Россия взяла инициативу на фронте. По их словам, слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утраченные территории не соответствуют действительности.

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.

СВО: последние новости
