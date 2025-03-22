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В США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине

Аналитик Бреннер: Россия нанесла Западу катастрофическое поражение на Украине
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Shannon Stapleton/Reuters

Соединенные Штаты и Европа потерпели катастрофическое поражение на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил почетный профессор Университета Питтсбурга и бывший консультант госдепа и Пентагона Майкл Бреннер.

«Они (США и Запад – прим. ред.) осуществили очень крупное вложение политического капитала и материальных ресурсов и тому подобного.

Они преувеличивали значение стоящего на кону. И теперь они понесли катастрофическое поражение», – подчеркнул он.

В этой связи президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине, считает аналитик.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявлял, что настоящие поджигатели войны находятся в Европе, а не в России или Китае.

По словам журналиста, Европа выступила против Соединенных Штатов за то, что новая администрация Трампа выступила с инициативой прекратить бесплатную поддержку Киева.

27 марта в Париже пройдет саммит «коалиции желающих» помочь Украине. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Ранее Сурков высказался о пределах расширения России.

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