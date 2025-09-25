В НАТО признали, что Россию невозможно остановить

В НАТО признают, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Суровая реальность поля боя такова, что на Донбассе за последние пару месяцев русские добились прогресса, квадратный километр за квадратным километром… и, несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их (российские войска — «Газета.Ru») оказалось невозможно», — сказал неназванный дипломат альянса.

Источники издания отметили, что сегодня Россия взяла инициативу на фронте. По их словам, слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утраченные территории не соответствуют действительности.

Утром 25 сентября профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины однозначно не смогут победить российские войска. Эксперт также усомнился в эффективности нового наступления украинской армии. По словам профессора, в военном плане у войск Украины «связаны руки».

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.