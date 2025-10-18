Зеленский заявил, что РФ и Украина должны остановиться там, где сейчас находятся

Зеленский: мы должны остановиться, а потом говорить о долгосрочном мире

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва и Киев должны остановиться там, где сейчас находятся. Видео брифинга опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. [Президент США Дональд] Трамп прав. А затем начать говорить о том, как сделать шаги к долгосрочному миру», — отметил украинский президент.

После переговоров с Трампом Зеленский заявил, что вопрос территорий Украины является сложным.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине.