Зеленский назвал сложным вопрос территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после встречи с главой США Дональдом Трампом, что вопрос территорий Украины является сложным. Трансляция велась на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Это самый сложный вопрос», — сказал Зеленский.

По его словам, российская ситорона якобы хочет получить украинские территории до прекращения огня.

«Мы же говорим о том, что нужно начать с прекращения огня. А потом уже говорить о всем остальным. Поэтому это будет очень сложный вопрос», — отметил глава Украины.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине.