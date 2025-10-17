На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине

Трамп поддержал трехстороннюю встречу по Украине с США в качестве посредника
Reuters/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил поддержку организации трехсторонней встречи, направленной на урегулирование украинского кризиса. Онлайн-трансляцию Fox News вел на YouTube.

«Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник», – подчеркнул американский лидер.

Трамп также сообщил, что его планируемая встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате. При этом он подчеркнул что Зеленский будет оставаться в курсе событий и поддерживать связь.

Сегодняшний визит Зеленского в Вашингтон к Трампу стал уже третьей встречей глав государств в 2025 году. Этому визиту предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал сроки возможного разрешения конфликта на Украине.

