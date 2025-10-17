Зеленский прибыл в США на переговоры. И удивился, что Трамп собирается опять встретиться с Путиным

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, прибывшая в США, была «удивлена» сообщением о предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся накануне переговоров Зеленского в Белом доме, где президент Украины рассчитывает добиться поставок ракет Tomahawk. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и его делегация не ожидали, что Дональд Трамп накануне их визита в Вашингтон проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным и объявит о личной встрече с ним в Венгрии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом визита украинской стороны. По данным издания, команда Зеленского, прилетевшая в четверг на авиабазу Эндрюс, «удивилась», узнав о контактах между Вашингтоном и Москвой, поскольку заранее о них уведомлена не была.

В Кремле сообщили, что президенты РФ и США обсудили, в частности, возможные поставки Украине ракет Tomahawk. Советник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин предупредил Трампа: такие поставки «не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям между США и Россией и перспективам мирного урегулирования».

После разговора с Путиным Трамп заявил, что «у США много ракет, но они нужны и самой стране», добавив, что российскому лидеру «не понравилась идея передачи Tomahawk Украине».

«Продуктивный звонок». Путин и Трамп обсудили Украину и договорились о встрече в Будапеште Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Президент США... 17 октября 00:36

Визит Зеленского в Вашингтон

Президент Украины прибыл в США в четверг днем. В Белом доме он намерен обсудить расширение перечня вооружений, которые Вашингтон готов предоставить Киеву. Помимо встречи с Трампом, в графике Зеленского запланированы переговоры с руководителями компаний Raytheon и Lockheed Martin, а также с представителями энергетического сектора.

Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Киев ожидает решения Евросоюза о выделении более $100 млрд из замороженных российских активов на закупку вооружений.

Приглашение Зеленского в Белый дом стало результатом двух телефонных разговоров с Трампом на прошлой неделе. «Оба звонка были очень хорошими. Президенты поняли друг друга. Быстрая договоренность о встрече показывает, что мы друзья и партнеры», — рассказал Ермак Axios.

По его словам, часть вопросов лидеры намеренно оставили для личной беседы — в том числе положение на фронте и возможные шаги мирного процесса.

Ожидания Киева от переговоров

Ермак подчеркнул, что Киев рассчитывает на «четкие решения» по итогам встречи Зеленского с Трампом.

Главным приоритетом для Украины остаются дальнобойные ракеты Tomahawk, которые, как считает Киев, способны повлиять на ход боевых действий.

По словам Ермака, поставки через НАТО сопровождаются задержками, особенно при передаче систем противовоздушной обороны, поэтому Киев ожидает политического решения США, позволяющего закупать вооружение без ограничений.

Украина также рассчитывает укрепить сотрудничество с американскими оборонными компаниями и заручиться поддержкой конгресса. Ермак отметил, что визит в Белый дом должен подтвердить партнерские отношения с новой администрацией и неизменность американской линии поддержки.

«Российской армии надо готовиться»: Трамп заявил о грядущем наступлении ВСУ Дональд Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским наступление, которое планирует украинская армия... 16 октября 14:19

«Если Трамп остановит войну»

Ермак заявил, что в случае успешного мирного урегулирования Зеленский выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира «от имени всех украинцев». Он назвал американского президента «лидером свободного мира», способным положить конец войне.

«Сделка в Газе показала, что президент Трамп может быть тем, кто принесет мир. Миллионы украинцев и людей по всей Европе будут следить за встречей в Белом доме», — сказал Ермак.

Визит Зеленского в Вашингтон должен был подчеркнуть единство позиций Киева и Вашингтона по вопросам военной поддержки. Однако известие о телефонном разговоре Трампа с Путиным придало переговорам иной контекст, считают эксперты. В дипломатических кругах отмечают, что «удивление» украинской стороны отражает опасения Киева оказаться вне ключевых решений, которые могут определить будущие договоренности между США и Россией.