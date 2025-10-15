Лавров: РФ ждет реакции на предложения по «модернизации» процесса по Украине

Россия ждет реакции на предложения по «модернизации» стамбульского процесса по Украине, пока полная тишина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Ждем ответа. Так же, как по итогам Аляски ждем реакции, так и в ответ на наши предложения о «модернизации» стамбульского процесса», — сказал он.

По его словам, украинской стороне в рамках стамбульского процесса не нравились две вещи: низкий, по их мнению, уровень переговорщиков, а также обсуждение только гуманитарных вопросов — обмен пленных, воссоединение семей.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия говорит о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. Однако Европа и Киев демонстрируют обратное. Он также отметил, что о необходимости переговоров регулярно заявляет и президент США Дональд Трамп.

12 октября бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал союзников Украине в лице США и Европы «продемонстрировать России силу», и заявил, что переговоры можно вести только о якобы «капитуляции» Москвы.

Ранее в Кремле обвинили Европу и Украину в нежелании садиться за стол переговоров.