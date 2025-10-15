На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ждут реакции на предложения по «модернизации» процесса по Украине

Лавров: РФ ждет реакции на предложения по «модернизации» процесса по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия ждет реакции на предложения по «модернизации» стамбульского процесса по Украине, пока полная тишина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Ждем ответа. Так же, как по итогам Аляски ждем реакции, так и в ответ на наши предложения о «модернизации» стамбульского процесса», — сказал он.

По его словам, украинской стороне в рамках стамбульского процесса не нравились две вещи: низкий, по их мнению, уровень переговорщиков, а также обсуждение только гуманитарных вопросов — обмен пленных, воссоединение семей.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия говорит о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. Однако Европа и Киев демонстрируют обратное. Он также отметил, что о необходимости переговоров регулярно заявляет и президент США Дональд Трамп.

12 октября бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал союзников Украине в лице США и Европы «продемонстрировать России силу», и заявил, что переговоры можно вести только о якобы «капитуляции» Москвы.

Ранее в Кремле обвинили Европу и Украину в нежелании садиться за стол переговоров.

