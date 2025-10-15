Россия ждет реакции на предложения по «модернизации» стамбульского процесса по Украине, пока полная тишина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».
«Ждем ответа. Так же, как по итогам Аляски ждем реакции, так и в ответ на наши предложения о «модернизации» стамбульского процесса», — сказал он.
По его словам, украинской стороне в рамках стамбульского процесса не нравились две вещи: низкий, по их мнению, уровень переговорщиков, а также обсуждение только гуманитарных вопросов — обмен пленных, воссоединение семей.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия говорит о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. Однако Европа и Киев демонстрируют обратное. Он также отметил, что о необходимости переговоров регулярно заявляет и президент США Дональд Трамп.
12 октября бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал союзников Украине в лице США и Европы «продемонстрировать России силу», и заявил, что переговоры можно вести только о якобы «капитуляции» Москвы.
Ранее в Кремле обвинили Европу и Украину в нежелании садиться за стол переговоров.