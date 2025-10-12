Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал союзников Украине в лице США и Европы «продемонстрировать России силу», и заявил, что переговоры можно вести только о якобы «капитуляции» Москвы. Его слова приводит УНИАН.

«Я думаю, что все вместе [Европа и США] должны продемонстрировать России силу. А переговоры можно вести об условиях капитуляции России перед цивилизованным миром», — заявил Огрызко.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее глава МИД Польши призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым.