В Кремле в очередной раз заявили о готовности к переговорам с Украиной

Песков: РФ продолжает говорить о готовности к мирному урегулированию по Украине
Roman Naumov/Global Look Press

Россия говорить о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. Однако Европа и Киев демонстрируют обратное, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отрывок опубликован в его Telegram-канале.

«Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что о необходимости переговоров регулярно заявляет и президент США Дональд Трамп.

12 октября бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал союзников Украине в лице США и Европы «продемонстрировать России силу», и заявил, что переговоры можно вести только о якобы «капитуляции» Москвы.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Российский лидер также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее глава МИД Польши призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым.

Переговоры о мире на Украине
