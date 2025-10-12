В Кремле обвинили Европу и Украину в нежелании садиться за стол переговоров

Лидеры стран Европы и Украины демонстрируют абсолютное нежелание садиться за стол переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине. Также президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости проведения переговоров, подчеркнул Песков.

«Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле», — сказал пресс-секретарь.

10 октября Песков заявил, что стамбульский процесс стоит на паузе из-за нежелания Украины реагировать на предложения российской стороны. По его словам, украинская сторона не отвечает на проект документа, который был передан. Помимо этого, Киев не ответил на предложение Москвы о создании трех рабочих групп, чтобы проделать «домашнюю работу», необходимую для встречи лидеров стран.

Ранее экс-глава МИД Украины призвал добиваться «капитуляции России».