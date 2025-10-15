Новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией

Новые власти Сирии намерены перезапустить отношения с Россией. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил президент Сирии на временный период Ахмед аш-Шараа, передает ТАСС.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, тема российских военных баз в Сирии, вероятно, будет подниматься в ходе переговоров лидера России с президентом Сирии на переходный период.

Кроме того, по данным Reuters, аш-Шараа на переговорах с Путиным потребует выдать бывшего лидера Сирии Башара Асада.

В статье говорится, что новые власти Сирии хотят получить экс-главу государства, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев», уточнили журналисты.

В декабре 2024 года оппозиционные вооруженные группировки вошли в Дамаск, вынудив Асада оставить президентский пост и покинуть страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавляющий группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, получив убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее был выдан ордер на арест экс-президента Сирии Асада.