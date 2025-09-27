На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выдан ордер на арест экс-президента Сирии Асада

SANA: суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада
РИА Новости

Суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего президента страны Башара Асада. Об этом сообщает госагентство SANA.

Отмечается, что ордер выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году».

В марте 2011 года на фоне «арабской весны» начались антиправительственные акции — сначала в Дамаске и в городе Дераа у границы с Иорданией, люди требовали от властей проведения реформ, а также отставки Асада. Именно в Дераа ситуация накалилась настолько, что правительственные силы применили оружие. По оценкам ООН, в столкновениях с военными лишились жизней несколько тысяч человек. Международное сообщество осудило эти события и призвало Асада уйти в отставку.

В конце ноября 2024 года оппозиционные вооруженные группировки развернули масштабное наступление на позиции сирийской армии. К 8 декабря они вошли в Дамаск, вынудив Асада оставить президентский пост и покинуть страну.

Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавляющий группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). 29 января 2025 года аш-Шараа провозгласил себя исполняющим обязанности президента на переходный период, который он оценил в четыре-пять лет.

Позднее источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее Трамп пообещал вскоре выступить с важным заявлением по Сирии.

