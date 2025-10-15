В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и аш-Шараа

Тема российских военных баз в Сирии, вероятно, будет подниматься в ходе переговоров лидера России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

»(Тема военных баз в Тартусе и Хмеймиме) так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом (аш-Шараа), да, это можно ожидать», — отметил Песков.

После свержения Башара Асада израильское государство выступало за сохранение российских баз в Тартусе и Латакии как противовеса турецкому влиянию. В июле 2025 года заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что контакты между Россией и Сирией по российским военным базам в стране продолжаются.

В середине августа сирийские власти попросили Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля. До смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля.

Ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с президентом Сирии.