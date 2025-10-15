На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно главное требование президента Сирии Аш-Шараа на встрече с Путиным

Reuters: президент Сирии Аш-Шараа на встрече с Путиным потребует выдать Асада
close
SANA/Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным потребует выдать бывшего лидера республики Башара Асада. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник.

В статье говорится, что новые власти Сирии хотят получить экс-главу государства, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев», уточнили журналисты.

«Он (Ахмед аш-Шараа — «Газета.Ru») <...> официально потребует выдачи Асада, союзника РФ», — отмечается в публикации.

Также, по данным агентства, президент Сирии планирует обсудить с Путиным судьбу расположенных в республике военно-морской и авиационной баз РФ. Речь идет о российских объектах в Тартусе и Хмеймиме.

27 сентября сирийский суд выдал ордер на арест Асада, которому власти РФ предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера». По данным агентства SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году». Тогда в городе прошли антиправительственные акции.

Ранее немецкие журналисты выяснили, как Асад живет в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами