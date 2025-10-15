Стало известно главное требование президента Сирии Аш-Шараа на встрече с Путиным

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным потребует выдать бывшего лидера республики Башара Асада. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник.

В статье говорится, что новые власти Сирии хотят получить экс-главу государства, чтобы провести над ним суд. Асада обвиняют по делу о «предполагаемых преступлениях против сирийцев», уточнили журналисты.

«Он (Ахмед аш-Шараа — «Газета.Ru») <...> официально потребует выдачи Асада, союзника РФ», — отмечается в публикации.

Также, по данным агентства, президент Сирии планирует обсудить с Путиным судьбу расположенных в республике военно-морской и авиационной баз РФ. Речь идет о российских объектах в Тартусе и Хмеймиме.

27 сентября сирийский суд выдал ордер на арест Асада, которому власти РФ предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера». По данным агентства SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году». Тогда в городе прошли антиправительственные акции.

