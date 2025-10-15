Путин рассказал, чем РФ руководствовалась при выстраивании отношений с Сирией

Путин: РФ в отношениях с Сирией всегда руководствовалась интересами ее народа

Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Об этом в рамках российско-сирийских переговоров заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что РФ никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

«Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним — интересами сирийского народа», — подчеркнул глава государства.

15 октября в Кремле проходят переговоры российского лидера и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств так или иначе затронут вопросы, связанные с дальнейшей судьбой российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

При этом агентство Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник сообщило, что Ахмед аш-Шараа во время встречи с Владимиром Путиным намерен потребовать выдать бывшего президента республики Башара Асада. РФ после смены власти в Сирии предоставила экс-лидеру страны убежище «из соображений гуманитарного характера», а в сентябре текущего года сирийский суд выдал ордер на его арест.

Ранее временный президент Сирии рассказал о развитии связей с РФ и Китаем.