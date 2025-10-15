На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Временный президент Сирии рассказал о развитии связей с Россией и Китаем

Аш-Шараа: Сирия выстраивает стратегические отношения с Россией и Китаем
Khalil Ashawi/Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск в настоящий момент выстраивает связи с Москвой и Пекином, основываясь на стратегических интересах. При этом, данное партнерство не противоречит отношениям с Западом или США, пишет РИА Новости.

По словам Ахмеда аш-Шараа, власти России и Китая направили Дамаску «позитивные сигналы».

В Кремле ранее сообщили, что 15 сентября президент России Владимир Путин проведет переговоры с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в РФ с рабочим визитом. В пресс-службе уточнили, что лидеры планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке.

Кроме того, аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом российско-арабском саммите в Москве. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада.

