Песков рассказал, поздравил ли Трамп Путина с днем рождения

Песков заявил, что Путин не получал поздравления от Трампа с днем рождения
Roman Naumov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не получал поздравления с днем рождения от американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, не было», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о поздравлении.

7 октября Путин отмечал 73-летие. Как сообщили в Кремле, по случаю дня рождения в адрес президента России поступали многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран.

Так, российского лидера поздравили по телефону лидеры стран СНГ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

В день празднования Кремль опубликовал кадры обеда российского лидера с военными, который прошел в Санкт-Петербурге. На кадрах запечатлены сидящие за столом российский лидер, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск.

Ранее лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения.

