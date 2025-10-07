Путин в день рождения пригласил военных на обед в Петербурге

Кремль показал кадры обеда Путина с военными, прошедшего в его день рождения

Кремль выложил кадры обеда президента России Владимира Путина с военными, который прошел в Санкт-Петербурге в день рождения главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах запечатлены сидящие за столом российский лидер, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск.

Президент пригласил военнослужащих на обед во время визита в Петропавловский собор.

«Мы потом отсюда переместимся в другое место. Проведем встречу, работу, а потом я приглашаю вас на обед», — сказал Путин.

7 октября глава государства провел совещание, во время которого начальник Генштаба, а также командующие группировками войск, доложили российскому лидеру в деталях об оперативной обстановке на фронтах.

Также Путин в день своего рождения провел заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ и телефонные переговоры с зарубежными представителями.

7 октября президент отмечает 73-летие.

Ранее были названы самые необычные подарки Путину ко дню рождения.