В Кремле сообщили о многочисленных поздравлениях в адрес Путина

Кремль: в адрес Путина поступает множество поздравлений от глав государств
Александр Казаков/РИА Новости

По случаю дня рождения в адрес президента России Владимира Путина поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Так, российского лидера поздравили по телефону лидеры стран СНГ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как уточнили в Кремле, в ходе телефонных разговоров стороны затрагивали вопросы развития двусторонних отношений и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

Кроме того, все главы государств объединения направили российскому лидеру письменные поздравительные послания.

До этого патриарх Кирилл пожелал президенту РФ неоскудевающих сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства в день своего рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

При этом Песков допустил, что у Путина могут быть личные планы в этот день, помимо рабочих задач.

Прошлый день рождения Путин провел за работой. Тогда у него были назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран

Ранее глава Гагаузии поздравила президента РФ с днем рождения.

