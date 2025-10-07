Лидеры Китая и КНДР «нестандартно» поздравили Путина с днем рождения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин «нестандартно» поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня день рождения нашего президента. Поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых и, я бы сказал, нестандартных. В частности, от китайского лидера, от лидера КНДР и так далее», — заявил Ушаков.

Он отметил, что Путин получил уже около 30-40 поздравлений от коллег.

7 октября президенту РФ исполнилось 73 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в эту проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и несколько телефонных переговоров с зарубежными представителями.

Патриарх Кирилл пожелал президенту РФ неоскудевающих сил, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и граждан.

Ранее мусульмане России поздравили Путина с днем рождения.