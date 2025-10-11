На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкая газета Die Zeit узнала, как экс-президент Сирии Асад живет в Москве

Die Zeit: Асад с семьей живет в «Москва-Сити» и проводит часы за онлайн-играми
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Бывший президент Сирии Башар Асад, получивший убежище в РФ после отъезда из республики, вместе с семьей живет в «Москва-Сити» и проводит часы за онлайн-играми. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источник, с детства знакомый с экс-главой государства.

По информации издания, источник покинул Сирию еще в 2011 году и в настоящее время проживает в Европе. В прошлом он занимал высокий военный пост, а из родной страны уехал из-за разногласий с Асадом.

Как рассказал собеседник Zeit, он получил сведения о жизни бывшего сирийского лидера от «достоверных источников». Тем не менее журналисты предупредили, что в данный момент проверить предоставленную информацию невозможно.

«[Асад живет] в трех квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-играми», — заявил источник газеты.

Также он сообщил, что экс-глава государства нередко посещает загородный дом в Московской области. За территорией следят сотрудники частного охранного предприятия, подчеркнул источник.

Авторы статьи отметили, что семья Асада имеет в собственности около 20 квартир в «Москва-Сити». Предположительно, помещения находятся в 76-этажной башне «Москва».

Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада.

