ТАСС: Асад прибыл в Москву

Президент Сирии Башар Асад вместе с членами своей семьи приехал в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

По его словам, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

В ночь на 8 декабря отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль Дамаск — столицу Сирии. Президент арабской республики Башар Асад покинул город на самолете Ил-76. Политик летел с юга страны на север, по направлению к российским военным базам на побережье. На полпути к побережью его самолет пропал с радаров. Пилоты могли выключить передатчик, но источники начали предполагать, что лайнер был сбит. В момент исчезновения он пролетал над авиабазой ВВС Сирии в Аль-Кусайре, взятой под контроль оппозиции. Командование Сирийской Арабской Армии объявило, что «правление Башара Асада закончилось».

В МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.