Султан Омана и Лукашенко подарили друг другу холодное оружие

Султан Омана подарил Лукашенко меч, а в ответ получил кинжал и монету

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко меч в ходе официального визита в Минск. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

Султан при вручении подарка назвал меч «самым известным в нашей стране».

Лукашенко в ответ подарил гостю кинжал и монету.

«У нас положена монета за оружие», ― сказал он.

12 октября пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко намерен лично вручить российскому коллеге Владимиру Путину подарок ко дню рождения — красивую картину с пейзажами Валаама. По ее словам, картина написана по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым.

Журналисты предположили, что это указывает на готовящуюся личную встречу двух лидеров.

3 октября Лукашенко получил от Солигорской птицефабрики в подарок перепелок — двух мальчиков и семь девочек. Птицы станут новыми обитателями президентской фермы.

Ранее Трамп подарил Лукашенко запонки с изображением Белого дома.