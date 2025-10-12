Лукашенко подготовил подарок Путину на его день рождения

Лукашенко лично подарит Путину картину с пейзажами Валаама на его день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично вручить российскому коллеге Владимиру Путину подарок ко дню рождения — красивую картину с пейзажами Валаама. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Президенту России наш президент, — они об этом договорились, — свой подарок обязательно передаст лично», — сказала она.

По словам Эйсмонт, картина написана по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым, которому удалось изобразить «просто чудесные пейзажи Валаама».

Как уточнили журналисты телеканала, Лукашенко подготовил подарок к дню рождения Путина, который глава российского государства отметил 7 октября, однако не передал его во время саммита СНГ в Душанбе. В эфире отметили, что это указывает на готовящуюся личную встречу двух лидеров.

7 октября журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что президент РФ в разные годы в качестве подарков на день рождения получал хрустального крокодила, сборник анекдотов про самого себя, эротический календарь и другие необычные вещи. Так, в 2008 году Путину подарили уссурийского тигренка по имени Маша. Животное некоторое время жила в резиденции в Ново-Огарево, однако позже отправилась в зоопарк Геленджика.

«Самым тяжелым подарком», по словам Юнашева, стал трактор «Беларус», подаренный Александром Лукашенко в 2022 году.

