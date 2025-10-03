Президент Белоруссии получил на птицефабрике в подарок перепелок

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко на птицефабрике в Минской области подарили перепелок. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, глава республики получил от Солигорской птицефабрики в подарок перепелок — двух мальчиков и семь девочек. Птицы станут новыми обитателями президентской фермы.

Как передает агентство БелТа, во время своего посещения птицефабрики президент поинтересовался у специалистов, когда в Белоруссии появятся свои перепелки. Дело в том, что пока отечественное птицеводство зависит от поставок суточного молодняка прародительских и родительских форм из-за рубежа.

Директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева, отвечая на вопрос президента, отметила, что свои перепелки в Белоруссии появятся через три с половиной года.

Ранее Лукашенко пообещал хороший урожай картошки в Белоруссии.