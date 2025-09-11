«Только начало». Трамп подарил Лукашенко запонки и снял санкции с «Белавиа»

США сняли санкции с «Белавиа», в ответ Лукашенко помиловал 50 человек

Александр Лукашенко принял в Минске представителя Дональда Трампа Джона Коула. Американский президент передал белорусскому коллеге запонки с изображением Белого дома, а Лукашенко пообещал «в долгу не остаться». Он также прочитал письмо от Трампа и подчеркнул, что умеет «читать между строк». Коул заявил, что США хотят вернуть посольство в Минск, а Вашингтон снимает санкции с авиакомпании «Белавиа».

Санкции сняты

11 сентября представитель президента США Джон Коул прибыл в Белоруссию по поручению Дональда Трампа. В ходе встречи, которая состоялась в Минске, белорусский президент Александр Лукашенко поблагодарил главу США за миротворческие усилия, которых, по его словам, не предпринимал ни один другой американский лидер.

Коул в свою очередь заявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

«Хочу совершенно официально заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. Решение было принято президентом Трампом, который сказал: «Сделайте это немедленно», — подчеркнул Коул на встрече с Лукашенко.

Решение уже утверждено и согласовано всеми соответствующими ведомствами США, включая госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов, добавил он.

США запретили полеты в Белоруссию или Россию на принадлежащих республике, контролируемых или эксплуатируемых ею самолетах, произведенных в США, еще в апреле 2022 года. В июне минторг США ужесточил санкции в отношении «Белавиа».

В ходе встречи Коул также заявил, что США «очень хотят» нормализовать американо-белорусские отношения и в ближайшем будущем вернуть посольство в Минск.

«Снятие санкций [с «Белавиа»], о котором мы сейчас на этой встрече объявили, — это только начало. И, если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются (по заключенным), я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации», — заключил Коул.

Освободили более 50 заключенных

Лукашенко по итогам переговоров объявил, что помиловал 52 заключенных. Как уточнил «Пул Первого», решение было принято по просьбе Трампа.

Среди прочих, белорусский лидер помиловал Николая Статкевича, который был кандидатом на президентский пост в 2010 году. Он лидер партии «Народная громада». Сейчас политик отказывается покидать Белоруссию и остается на литовско-белорусской границе.

«Это настоящая драма, потому что Николай Статкевич наотрез отказался покидать Беларусь, и его пытаются вытеснить, — сказал Reuters советник Тихановской Франак Вечерко. — Он пытался вернуться в Беларусь, но его остановили на границе».

По данным «Вясны», возле пропускных пунктов также находятся Владимир Мацкевич, Максим Винярский и Геннадий Федынич.

Среди помилованных — 14 иностранцев. Шестеро из них — граждане Литвы, по двое — Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один — Великобритании.

Говоря о заключенных, которых в Вашингтоне считают политическими, белорусский лидер отметил, что готов «обсудить эту тему глобально» с Трампом.

«Слушая недавно Трампа, я так понял, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему», — сказал Лукашенко.

При этом политик подчеркнул, что все осужденные в Белоруссии лица получили сроки за уголовные преступления, «а не за политическую деятельность».

Письмо между строк

Коул передал Лукашенко письмо от Трампа и запонки с изображением Белого дома. Лукашенко ответил, что «постарается в долгу не остаться».

Он также подчеркнул, что ценит письмо американского лидера к нему и умеет «читать между строк». В письме говорится, в частности, что Трамп молится за здоровье Лукашенко и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению совместных целей от имени народов США и Белоруссии.

Контакты Минска и Вашингтона активизировались летом 2025 года. 21 июня Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. После тех переговоров стало известно, что 14 осужденных были помилованы Лукашенко по просьбе Трампа.

На прошлой неделе, 6 сентября, Трамп неожиданно сделал публичный комплимент Лукашенко, назвав его «уважаемым человеком» и «сильным лидером». Президент США добавил, что в Белоруссии остаются еще примерно 1,4 тыс. заключенных из разных стран. Он выразил надежду, что их удастся освободить.