Алиев уверен, что следствие под контролем Путина разберется в трагедии с бортом AZAL

Алиев: нет сомнений, что следствие разберется в причинах крушения самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие объективно разберется в причинах крушения самолета AZAL. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений в том, что оно объективно во всем разберется», — сказал Алиев.

Путин в ходе встречи 8 октября предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать встречу с темы катастрофы борта АZAL Air в небе над РФ.

27 августа Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

7 августа 2025 года модульный блок авионики с самолета AZAL направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в Кремле высказались о расследовании крушения самолета AZAL.