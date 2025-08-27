На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алиев снова высказал претензии России из-за крушения самолета AZAL

Алиев выразил недовольство в адрес России из-за крушения самолета AZAL
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство», — сказал Алиев.

Он сказал, что крушения не должно было бы произойти, если бы был подан сигнал «Ковер». Как сообщил Алиев, соответствующий сигнал подается в России во время атаки БПЛА, и все самолеты разворачиваются. Однако в ситуации с бортом AZAL этого якобы не произошло, и он был подан после того, «как самолет был подбит», утверждает президент Азербайджана.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

7 августа 2025 года модульный блок авионики с самолета AZAL направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами