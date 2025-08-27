Алиев снова высказал претензии России из-за крушения самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

«Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство», — сказал Алиев.

Он сказал, что крушения не должно было бы произойти, если бы был подан сигнал «Ковер». Как сообщил Алиев, соответствующий сигнал подается в России во время атаки БПЛА, и все самолеты разворачиваются. Однако в ситуации с бортом AZAL этого якобы не произошло, и он был подан после того, «как самолет был подбит», утверждает президент Азербайджана.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

7 августа 2025 года модульный блок авионики с самолета AZAL направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы.

Ранее Алиев исключил версию преднамеренной атаки на самолет AZAL.