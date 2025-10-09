На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу с самолетом АZAL Air

РИА: Путин предложил Алиеву начать встречу с темы катастрофы с бортом АZAL Air
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать встречу с темы катастрофы борта АZAL Air в небе над РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Путин рассказал, что рядом с самолетом взорвались две ракеты противовоздушной обороны и борт, возможно, задели обломки.

Несколько минут назад Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе.

27 августа Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

7 августа 2025 года модульный блок авионики с самолета AZAL направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в Кремле высказались о расследовании крушения самолета AZAL.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами