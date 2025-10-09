Путин предложил Алиеву обсудить авиакатастрофу с самолетом АZAL Air

Президент России Владимир Путин предложил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать встречу с темы катастрофы борта АZAL Air в небе над РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Путин рассказал, что рядом с самолетом взорвались две ракеты противовоздушной обороны и борт, возможно, задели обломки.

Несколько минут назад Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе.

27 августа Алиев заявил, что ситуация вокруг крушения самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный, вызывает в его стране разочарование и недовольство.

7 августа 2025 года модульный блок авионики с самолета AZAL направили на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Специалисты компании проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее в Кремле высказались о расследовании крушения самолета AZAL.