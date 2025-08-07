Оборудование с упавшего в Актау самолета отправили для экспертизы в США

Бозумбаев: авионику с упавшего самолета AZAL отправили для экспертизы в США

Модульный блок авионики с самолета Embraer-190 азербайджанской авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау, направлен на экспертизу разработчику оборудования Honeywell International в США. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в Астане, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующее решение было принято по итогам встречи представителей Азербайджана, России, производителя самолета — бразильской компании Embraer и членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Специалисты Honeywell International проведут выкладку, то есть заново реконструируют фрагменты гидравлической системы. Им предстоит выяснить, почему оборудование не сработало, почему закрылки самолета перестали работать.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

