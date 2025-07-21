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Песков высказался о расследовании крушения самолета AZAL

Песков: по делу о крушении самолета AZAL идет следствие, Россия ждет итогов
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Petrov Sergey/Global Look Press

Российская сторона ждет итогов следственных действий, которые идут по делу о крушении самолета AZAL. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что Баку готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за падения самолета AZAL в Актау.

«Если Азербайджан примет такое решение — в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — заявил Песков.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Азербайджан утверждает, что самолет якобы сбила российская ПВО во время налета украинских дронов на Грозный. В Москве эту информацию не подтверждали, Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее Алиев впервые публично занял сторону Украины.

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Крушение самолета в Казахстане
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