Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал решение Владимира Зеленского в ответ на предложение президента России Владимира Путина. С каждым днем становится все более понятным, что Украина отказывается от дипломатического решения, написал он на своей странице в соцсети X.

По словам Мема, украинскому президенту предлагают посетить Россию для мирных переговоров, а «вместо этого он угрожает напасть на Москву».

В конце сентября Зеленский провел встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским, после которой анонсировал новые удары вглубь России. Он заявил, что Киев продолжит «активные действия именно так, как нужно для защиты Украины».

По мнению российского военного политолога Александра Перенджиева, украинский лидер подобными заявлениями пытается запугать мирных граждан, а также оказать «давление на Россию» и остановить продвижение российских сил в Донбассе. Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог.

Ранее Зеленский объявил новые операции СБУ против России.